Milan, tampone negativo per Donnarumma: il portiere verrà monitorato nei prossimi giorni

Tamponi negativi in casa Milan per i giocatori rientrati dagli impegni delle rispettive Nazionali. Anche Gianluigi Donnarumma non è risultato positivo, ma rispetto agli altri verrà monitorato in modo particolare nei prossimi giorni, dopo la positività di Leonardo Bonucci e di altri membri del gruppo squadra dell'Italia.

Per il resto sia Leao che Mandzukic hanno continuato a lavorare a parte e non saranno a disposizione di Pioli alla ripresa del campionato quando i rossoneri affronteranno la Sampdoria a San Siro sabato alle ore 12.30.