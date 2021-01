Milan, tamponi negativi per tutta la squadra: restano positivi solo Rebic e Krunic

Tamponi molecolari tutti negativi in casa Milan, in vista della trasferta di Cagliari di lunedì. Restano positivi soltanto Ante Rebic e Rade Krunic, che non saranno a disposizione, mentre tutto il resto del gruppo squadra potrà partire per la Sardegna.