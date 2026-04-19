Milan, Tare su Allegri: "Ha contratto lungo, lavoriamo insieme per il futuro"

Nel prepartita di Verona-Milan, arrivano dichiarazioni importanti da parte del direttore sportivo rossonero Igli Tare. Il dirigente ha inevitabilmente risposto a DAZN ad una domanda riguardante il futuro di Massimiliano Allegri, con lo stesso tecnico livornese che nella conferenza stampa di ieri aveva ammesso come nel suo dna fosse presente la voglia di dare continuità ai progetti sposati, come dimostra la sua carriera. La risposta era arrivata dopo la domanda sul possibile futuro ruolo da ct azzurro. Questo il pensiero di Tare:

"Inutile parlare adesso di queste situazioni, dobbiamo orientare queste energie verso il nostro obiettivo che è la Champions. L'obiettivo vuol dire tanto per la programmazione futura, sul futuro di Allegri non c'è da discutere. Ha fatto un ottimo lavoro in questa stagione e ha un contratto lungo, come ha detto gli piace programmare e su questo stiamo lavorando insieme per il futuro".

Il suo futuro è legato a quello di Allegri?

"Non penso, lo dico con sincerità, a queste situazioni che fanno parte del calcio. Quando i risultati mancano si mette tutto in discussione. La cosa importante per noi è raggiungere gli obiettivi, a quel punto ci siederemo tutti insieme con Furlani, Ibra e tutti gli altri per cercare di fare un progetto vincente per la prossima stagione".