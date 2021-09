Milan, tempi incerti per i recupero di Bakayoko e Krunic

vedi letture

Bakayoko e Krunic non saranno a disposizione di Pioli per il big match contro la Juventus. Il centrocampista francese si è fatto male contro la Lazio, lasciando il campo pochi minuti dopo il suo ingresso a causa di una soffusione emorragica al soleo. Come riporta Tuttosport, è difficile capire i tempi di recupero, così come quelli per Rade Krunic, il quale si è infortunato al polpaccio destro nel riscaldamento di Francia-Bosnia del primo settembre.