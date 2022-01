Milan, tentativo in extremis per Renato Sanches. Troppo alte le richieste del portoghese

Il Milan ha tentato di regalare Renato Sanches a Pioli già in questa sessione di mercato. Lo rivela Sky Sport, che spiega come nelle scorse ore ci siano stati dei contatti tra la dirigenza rossonera e quella del Lille. Il punto d'intesa si sarebbe potuto trovare intorno ai 25 milioni di euro, ma a far deragliare la trattativa sarebbero state le richieste di ingaggio troppo elevate del giocatore.