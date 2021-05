Milan, Theo Hernandez: "Qualche battuta a vuoto, ma paura mai. L'Europeo? Ci spero"

Il difensore del Milan Theo Hernandez commenta così a Sky Sport il successo di oggi contro il Benevento: “Sono molto felice, era da tanto tempo che volevo segnare. Abbiamo fatto una partita molto buona, la squadra ha fatto bene. Paura di non andare in Champions? No, paura no. Siamo stati primi a lungo, poi abbiamo avuto qualche battuta a vuoto, ma vogliamo arrivare in Champions League. Vogliamo regalare questa gioia ai tifosi e per questo vogliamo lavorare duramente. La Juventus? È una gara bellissima da giocare, dovremo lottare duramente perché loro sono una buona squadra, ma noi vogliamo andare lì per vincere”.

Sulla convocazione per l’Europeo: “Darò tutto fino alla fine, ovviamente ci spero”.