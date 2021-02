Milan, Theo: "Lavoro per diventare il migliore. Messaggio a Deschamps? Voglio la Nazionale"

vedi letture

L'esterno del Milan, Theo Hernandez, nella sua intervista a DAZN, ha parlato anche dei suoi obiettivi personali: "Penso come Maldini di dover diventare uno dei tre terzini più forti del mondo. Con il lavoro che sto facendo lo sto meritando. Devo lavorarci ancora di più, faticare giorno dopo giorno e spero che un giorno arrivi questo momento. Ora mi concentro su me stesso per fare il meglio e poi la gente valuterà. Ho un rapporto bellissimo con mio fratello Lucas, parliamo tutti i giorni e siamo molto uniti, fratelli fino alla morte. Se parliamo di Nazionale? No, non ancora. Quell’esultanza contro la Lazio era un messaggio per Deschamps. Sto lavorando duramente per poter andare in Nazionale. Quello che devo fare è lavorare ogni giorno e sperare nella convocazione. Sono nato a Marsiglia e cresciuto in Spagna, ma mi sento francese. La mia famiglia è in Francia e io sono francese".