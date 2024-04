Milan, Theo suona la carica dopo il ko con la Roma: "Tutto è ancora da giocare..."

Theo Hernandez prova a caricare l'ambiente rossonero dopo il ko di ieri sera contro la Roma a San Siro nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Il francese ha utilizzato i propri canali social per mandare un messaggio di incoraggiamento ai suoi compagni di squadra.

"Tutto ancora da giocare la prossima settimana. Combatteremo per questo tutti insieme. Ora è tempo di concentrarsi sulla Serie A", ha detto Theo Hernandez.

All to play for next week 🔴⚫ We’ll fight for it together @acmilan

Now it’s time to focus in @SerieA 🔜 #SassuoloMilan pic.twitter.com/KzZZZvtls9

— Theo Hernandez (@TheoHernandez) April 12, 2024