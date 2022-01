Milan, Tomori sta meglio: oggi sessione di terapie. Obiettivo derby del 6 febbraio

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews, oggi a Milanello sessione di terapie per Fikayo Tomori. Il difensore inglese, che ha iniziato da qualche giorno il percorso riabilitativo dopo l'operazione al menisco, sta già meglio. La speranza del centrale ex Chelsea è quella di tornare a disposizione per il derby del sei febbraio.