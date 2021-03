Milan, Tonali ancora a parte ma contro l'Hellas ci sarà: gli altri infortunati non recupereranno

Il Milan continua la preparazione in vista della gara di domenica al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Nella giornata di oggi Sandro Tonali ha continuato a lavorare a parte ma non dovrebbero esserci problemi per il suo recupero, mentre Calhanoglu, Ibrahimovic, Mandzukic e Bennacer non saranno a disposizione di Pioli.