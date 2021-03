Milan, Tonali ritrova Gattuso: "È come un papà. Quando ci sentiamo mi cazzia sempre"

Nell’intervista rilasciata a Sky, il centrocampista del Milan, Sandro Tonali: “Il mister è uno di noi, anche ieri sembrava di averlo come compagno in mezzo al campo”.

Sei partite riprese dopo il 90’.

“Perché non molliamo mai. Siamo una grande squadra e stiamo dimostrando di tornare non dico quelli che eravamo, perché siamo sempre stati questi. Sono contento di quello che stiamo facendo”.

È il tuo momento migliore al Milan?

“È il momento più bello, insieme a quello in cui sono arrivato che è stato molto emozionante”.

Nella prossima di campionato sfiderai il Napoli di Gattuso.

“Ogni tanto ci sentiamo. È come un papà nel mondo del calcio per me: ti può dare consigli, sia come persona che come calciatore. Non ci sentiamo spessissimo, ma ogni tanto nel corso della stagione”.

Cosa ti dice?

“Mi cazzia sempre. È fatto così, diciamo che ti elogia poco e pretende sempre tanto da tutti: giusto così”.