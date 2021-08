Milan, vicino l'acquisto di Adli dal Bordeaux: ai francesi 10 milioni di euro

È atteso a giorni il via libera da parte del Bordeaux per la cessione di Yacine Adli al Milan. Dopo l'apertura arrivata direttamente dal presidente dei francesi e l'esclusione per la partita contro il Marsiglia, sono due indizi che spingono verso una soluzione imminente in favore dei rossoneri. Il club di Elliott verserà 10 milioni di euro per il centrocampista che piace tanto a Pioli e ai dirigenti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.