Milik di nuovo infortunato, a fine stagione lui e la Juventus scioglieranno il contratto

Arkadiusz Milik si è di nuovo fermato ai box, l'ennesimo infortunio rimediato dal centravanti polacco mette la parola fine alla sua stagione, al netto del fatto che comunque l'ex Napoli sia sceso in campo con la Juventus in appena due spezzoni in Serie A, per un totale trascorso sul campo di 34 minuti. Che poi è anche il suo minutaggio totale nelle ultime due annate, contando che la scorsa Milik l'ha passata fermo ai box per tutto il tempo.

L'edizione di oggi di Tuttosport torna sul suo infortunio, spiegando come margini di recupero prima della fine del campionato, per Milik, di fatto non esistano, fosse anche solo per via del fatto che il prossimo appuntamento alla Continassa per un controllo sarebbe fissato non prima di dieci giorni. I problemi fisici hanno condizionato il centravanti polacco di fatto nell'intero ultimo decennio, di sicuro c'è che in casa Juve mentalmente la storia con Milik è già esaurita.

Come riporta il quotidiano torinese, Milik e la Juventus scioglieranno il contratto in essere, che scade il 30 giugno del 2027, al termine della stagione.