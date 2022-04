Milinkovic-Savic pensa alla Juve ma Lotito vuole cederlo all'estero: braccio di ferro in vista

Sergej Milinkovic-Savic è molto intrigato dalla possibilità di andare alla Juventus al termine della stagione in corso, ma Claudio Lotito non è facile da convincere, soprattutto perché non ha nessuna intenzione di spostarsi da una valutazione da 70-80 milioni di euro che i bianconeri non hanno nessuna intenzione di raggiungere tramite la propria offerta.

Il club infatti lo spinge verso le proposte internazionali con il PSG che, nel caso in cui non dovesse riuscire ad acquistare Paul Pogba, potrebbero arrivare ad offrire le cifre richieste dai laziali. Altrimenti, proprio per sopperire alla partenza di Pogba, potrebbe essere il Manchester United a muoversi per il serbo, sempre con una cifra molto vicina alle richieste di Lotito.

Il problema è che la volontà del giocatore in scadenza nel 2024 e quella della Lazio attualmente non collimano e dunque è tutto in ballo e non è da escludere un braccio di ferro di mercato che coinvolga proprio la Juventus e la stessa Lazio. I bianconeri, che hanno già proposto al centrocampista il raddoppio dell'ingaggio attuale (che è di circa 3,5 milioni di euro), proveranno a inserire eventuali contropartite per abbassare le pretese biancocelesti, alle quali però Lotito non è interessato. Saranno mesi complessi per Milinkovic-Savic, da una parte alle prese con il finale di stagione della Lazio di Sarri e dall'altro con un futuro decisamente in bilico.