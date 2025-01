Mkhitaryan: "Difficile concentrarsi passando da campionato a Champions? No, chi lo pensa..."

Henrikh Mkhitaryan è stato intervistato da InterTv dopo la vittoria per 1-0 in Champions contro lo Sparta Praga: "La chiave? Il gol di Lautaro, importantissimo per l'ultima partita in casa contro il Monaco. A febbraio possiamo giocare 5 partite al posto di 7, poter riposare sarebbe importante. Abbiamo dominato il primo tempo, nel secondo loro sono migliorati ma abbiamo ripreso fiducia. Non abbiamo segnato per chiudere le partita. Mi sento bene, ringrazio i compagni che mi hanno dato fiducia. La stagione è lunga e abbiamo bisogno di tutti per raggiungere i nostri obiettivi".

Difficile passare da Champions a campionato?

"No, ma dobbiamo pensare subito al Lecce. Sarà dura, dovremo fare il meglio per lottare per lo scudetto perchè è quello che vogliamo. Se pensiamo che sia difficile concentrarsi da una competizione all'altra è meglio non scendere in campo...".

La classifica aggiornata

1. Liverpool 21 (d.r. +13)

2. Barcellona 18 (d.r. +15)

3. Arsenal 16 (d.r. +12)

4. Inter 16 (d.r. +7)

5. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)

6. Milan 15 (d.r. +4)

7. Atalanta 14 (d.r. +14)

8. Bayer Leverkusen 13 (d.r. +6)

9. Aston Villa 13 (d.r. +5)

10. Monaco 13 (d.r. +3)

11. Feyenoord 13 (d.r. +2)

12. Lille 13 (d.r. +2)

13. Brest 13 (d.r. +2)

14. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)

15. Bayern Monaco 12 (d.r. +6)

16. Real Madrid 12 (d.r. +5)

17. Juventus 12 (d.r. +4)

18. Celtic 12 (d.r. +1)

19. PSV 11 (d.r. +3)

20. Club Brugge 11 (d.r. -2)

21. Benfica 10 (d.r. +2)

22. PSG 10 (d.r. +2)

23. Sporting CP 10 (d.r. +1)

24. Stoccarda 10 (d.r. -1)

25. Manchester City 8 (d.r. +2)

26. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -8)

27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -6)

28. Bologna 5 (d.r. -5)

29. Sparta Praga 4 (d.r. -12)

30. Lipsia 3 (d.r. -6)

31. Girona 3 (d.r. -7)

32. Stella Rossa 3 (d.r. -10)

33. Sturm Graz 3 (d.r. -10)

34. Salisburgo 3 (d.r. -19)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)

36. Young Boys 0 (d.r. -20)

Champions League 'Fase Campionato' - L'ottava giornata

Mercoledì 29 gennaio

Aston Villa-Celtic

Bayer Leverkusen-Sparta Praga

Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk

Young Boys-Stella Rossa

Barcellona-Atalanta

Bayern Monaco-Slovan Bratislava

Inter-Monaco

Salisburgo-Atletico Madrid

Girona-Arsenal

Dinamo Zagabria-Milan

Juventus-Benfica

Lille-Feyenoord

Manchester City-Brugge

Psv Eindhoven-Liverpool

Sturm Graz-Lipsia

Sporting CP-Bologna

Brest-Real Madrid

Stoccarda-PSG