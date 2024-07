Morata strizza l'occhio al Milan: "Adesso mi godo le persone più importanti. Poi… si vola"

Alvaro Morata sarà presto un nuovo giocatore del Milan, ma non prima di aver trascorso qualche giorno con la sua famiglia in vacanza. In un post sul proprio profilo Instagram l'attaccante spagnolo, che ha sostenuto le visite mediche con i rossoneri in settimana, ha strizzato l'occhio al club italiano, mettendo un cuore rosso e uno nero, dando però priorità al meritato riposo dopo la vittoria dell'Europeo: "Adesso bisogna godersi le persone più importanti della mia vita ❤️ e poi…. Si vola ❤️".

L'ufficialità dopo l'idoneità sportiva.

Come detto, Morata ha svolto stamattina a Madrid la prima parte di visite mediche con il Milan e non appena avrà ricevuto, nelle prossime settimane, l'idoneità sportiva, verrà ufficializzato il suo arrivo al Diavolo, con il club rossonero che per acquistarlo pagherà la clausola risolutoria da 13 milioni di euro presente nel contratto del giocatore con l'Atletico.

Il post di Morata.