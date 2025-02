Live TMW Motta: "La vittoria è il primo passo verso gli ottavi. Yildiz? Scelta tecnica"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:13 - Thiago Motta ha commentato la vittoria per 2-1 della Juventus contro il Psv Eindhoven all’Allianz Stadium nella gara di andata dei playoff di Champions League. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

23:48 Thiago Motta prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Ha qualche rimpianto in vista del ritorno?

"Il risultato è quello del campo. Una partita equilibrata e abbiamo affrontato una squadra che vuole sempre giocare a calcio. Il 2-1 è il primo passo per fare una grande prestazione e andare agli ottavi. Inter? Vogliamo fare una grande prestazione e portare la vittoria della nostra parte".

Su McKennie?

"Il dinamismo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare tanto. Oggi siamo stati la squadra più giovane della Juventus in Champions. Weston è speciale, è un grande giocatore, un grande ragazzo, ha fatto terzino, centrocampista basso, alto, esterno, giocatore di alto livello. Quando dico di alto livello gioca dappertutto è perché so quello di cui parlo. E' da tanti anni che sono nel calcio. Quando chiedete dove giocano, sono tutte cose che non m'interessano. Weston gioca ovunque e deve essere in campo, faccio fatica a non metterlo. Magari il portiere no, ma nelle altre posizioni è difficile da lasciare in panchina. Questo vuol dire essere un giocatore di alto livello".

In Champions conta più il talento o l'esperienza?

"Conta tutto. Nel calcio conta tutto, non solo una cosa. La nostra realtà è che siamo una squadra giovane.Non avendo l'esperienza di altre squadre, dobbiamo equilibrare con dinamismo, intensità, voler giocare di più, mettere più ritmo, pressare l'avversario. Sono cose che una squadra giovane deve mettere in difficoltà quella meno giovane. C'è da migliorare. Oggi abbiamo visto una partita molto equilibrata con squadre che vogliono giocare, pressare l'avversario, giocando bene, andando in avanti, con palleggio e con qualche giocata superando le linee, abbiamo di fronte una squadra forte. La vittoria è un primo passo verso l'obiettivo ottavi. Come loro, anche noi dobbiamo fare una grande prestazione al ritorno".

Su Yildiz? Sui cambi?

"Scelta tecnica per Yildiz. Anche con il Como i giocatori hanno alzato il livello della squadra. Noi abbiamo bisogno di competere per 95' con l'avversario. Possiamo tutti fare meglio. Alzare il livello per avere un collettivo più denso, solido, forte, possesso o non possesso".

Su Douglas Luiz?

"Douglas sta molto bene e mi piace molto vederlo in campo con questa energia e voglia di giocare a calcio. È un giocatore forte che fino ad oggi non è riuscito ad esprimere il massimo. Oggi ha fatto molto bene come contro il Como. Tutti i centrocampisti possono giocare insieme. I centrocampisti sanno molto bene, ci sono esigenze per i centrocampisti, ma lascio tanta libertà nella fase di possesso. Hanno bisogno e sono soddisfatto della partita fatta".

Su Mbangula?

"Sono contento che non sia contento, vuol dire che l'ambizione c'è. Posso immaginare il perché. Ha commesso qualche sbaglio nel controllo, nel dribbling, dove giustamente i tifosi possono avere una reazione. E' dispiaciuto. Non solo il gol, ma sono molto soddisfatto, non puoi immaginare quanto. Va a pressare il portiere, il terzino, riparte, in contropiede. Sbaglia e continua. Va a fare gol. Cosa posso dire? E' un 2004 che lo scorso anno era nella Next, ora sta dando una grossa mano. Abbiamo bisogno di un giocatore così. Lavora sempre bene, atteggiamento soddisfatto. Contento che non sia contento, ambizione massima, ha grande atteggiamento e l'ha dimostrato. Poi quando fa gol, è un attaccante, è molto meglio".

Douglas è stato uno dei migliori in campo..

"Sono molto contento della sua prestazione, della sua qualità, dell'intensità. Ne avevamo proprio bisogno. Ha una grande personalità, riesce a giocare nello stesso modo nello stadio nostro con più pressione, o in uno più tranquillo come Como. Arriva a prendere il pallone con qualità, attacca bene l'area, avevamo bisogno della sua intensità nell'area avversaria, negli inserimenti, come fatto con la Lazio quando aveva sfiorato il gol con uno splendido colpo di testa. Giocatore completo. Non ha ancora mostrato tutta la sua qualità, ma è un periodo in cui sono molto contento del lavoro fatto, è un giocatore che ha potenziale enorme, non lo scopro io. E' importante per noi, abbiamo 5 centrocampisti importanti, possono giocare tutti insieme, e lui è molto importante per noi".

Questa squadra fatica a gestire i vantaggi..

"Secondo me oggi possiamo fare meglio sull'intensità e sul dinamismo. La gestione del vantaggio deve essere sempre di andare in avanti. Dobbiamo continuare ad attaccare l'avversario e sfruttare il momento negativo del nostro avversario per fare il secondo gol. Delle volte abbiamo fatto bene e delle volte no, sicuramente dobbiamo migliorare. Se facciamo il primo, dobbiamo fare il secondo".

00:02 Termina la conferenza stampa di Thiago Motta