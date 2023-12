Mourinho ai canali della Roma. Stavolta in italiano: "Ringrazio la proprietà per l'appoggio"

Dopo la vittoria di ieri contro il Sassuolo e lo show nel post partita in cui, ufficialmente per spiegarsi meglio, José Mourinho ha parlato solo in portoghese, il tecnico della Roma ha commentato ai canali ufficiali della Roma i 3 punti del Mapei Stadium. Questa volta utilizzando la lingua italiana: "Che grande partita abbiamo fatto... La squadra ha giocato veramente bene contro una squadra ottima, con grande qualità di possesso. Abbiamo giocato davvero bene, è una vittoria dei giocatori e dei tifosi. Voglio ringraziare la proprietà e Tiago Pinto per l'appoggio emozionale di cui avevo bisogno per il mio equilibrio emozionale".

Quanto è forte psicologicamente questa Roma?

"E' dura... lavoriamo tanto per avere questo atteggiamento in modo permanente, senza alti e bassi. Quando stavamo perdendo ero tranquillo e soddisfatto, se avessimo perso sarei andato a Trigoria frustrato ma non triste, perché i ragazzi sono stati sempre squadra".

Tre vittorie su quattro?

"Sì, ora però bisogna respirare un po' perché ieri è stata dura...".