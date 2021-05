Mourinho alla Roma! Missione zero tituli: i giallorossi non vincono un trofeo dal 2008

vedi letture

José Mourinho torna in Serie A e ruba la scena. L’ingaggio del tecnico portoghese, che guiderà la Roma per le prossime tre stagioni, è la notizia del momento. Un ritorno in un campionato che lo Special One ha fatto suo in maniera rapidissima: due scudetti nei due anni alla guida dell’Inter. È questo, del resto l’obiettivo che i giallorossi si sono dati chiamando alla propria corte Mourinho. Tornare a vincere.

Zero tituli. Sono quelli della Roma negli ultimi anni: il successo più recente è la Coppa Italia della stagione 2007-2008, la seconda consecutiva con Luciano Spalletti in panchina. Lo Scudetto, nella Capitale, è come noto una rarità: l’ultimo (di tre) è del 2001. Nell’ultimo decennio, qualche emozione (la semifinale di Champions col Liverpool) e alcune finali (l’ultima è però del 2013 in Coppa Italia), ma nessuna affermazione. Cambiare la storia della Maggica è l’obiettivo numero uno di Mou.