Mourinho attacca l'arbitro Marcenaro: ecco i precedenti a cui pensa lo Special One

"Non mi lascia tranquillo il profilo dell’arbitro e il VAR, con lui abbiamo avuto spesso sfortuna". E poi ancora: "Con Marcenaro di sicuro domani Mancini prende giallo al 10’ contro Berardi e non gioca con la Fiorentina, ma andiamo avanti". La vigilia di Sassuolo-Roma è stata caratterizzata da un vero e proprio show di José Mourinho. In conferenza stampa, l'allenatore portoghese ha preso di mira Matteo Marcenaro, arbitro della sezione di Genova chiamato a dirigere l'incontro del Mapei Stadium, spiegando di essersi trovato male in ben tre occasioni con lui.

Ma a cosa si riferiva lo Special One? Mourinho non ha chiarito esattamente a quali precedenti facesse riferimento. Ci hanno pensato i colleghi di vocegiallorossa.it, che evidenziano come Marcenaro, all'esordio come arbitro in una gara della Roma, abbia "diretto" in cinque occasioni i giallorossi, sempre come quarto uomo. I precedenti dovrebbero essere però effettivamente tre: Monza-Roma 1-1 dello scorso campionato, Cagliari-Roma 1-4 di ottobre e Roma-Udinese 3-1, giocata nell'ultimo turno di Serie A.

Cosa è successo. Andiamo in ordine cronologico: Monza-Roma è la gara in cui Mou, poi squalificato per dieci giorni, fu protagonista di un duro scontro con l'arbitro Chiffi. Al tecnico venne poi inflitta anche una multa da 50 mila euro, per quale decise di non patteggiare. Possibile che Marcenaro, come quarto uomo, abbia contribuito alla ricostruzione che abbia portato alla sanzione. In Cagliari-Roma, Mourinho fu invece ammonito a fine primo tempo, proprio su segnalazione di Marcenaro. Da ultimo, nella gara contro l'Udinese, il vice allenatore Foti è stato espulso dall'arbitro Massimi: probabile che, anche in questo caso, il quarto ufficiale abbia avuto un qualche peso nella decisione.