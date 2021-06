Mourinho e la Superlega: "Il modo in cui i tifosi hanno reagito è stato incredibile"

"Sono emozionato. E mi piace il modo in cui i Friedkin mi hanno approcciato". Con queste parole Josè Mourinho, a meno di un mese dall'inizio della sua avventura giallorossa, parla di questo nuovo capitolo della sua carriera. "Ho sentito un ottimo legame con i proprietari - ha detto il portoghese intervistato da James Corden durante il Late Show -. Non è solo la sensazione di lavorare per loro, ma con loro. Mi è piaciuto il modo in cui hanno approcciato, questo mi è piaciuto molto dei Friedkin. E Roma è il mio futuro. Ci sarà tanto lavoro da fare".

Il portoghese, però, ha concesso una battuta anche sul tema Superlega: "Sapevo che il progetto era in preparazione e che sarebbe uscito. Il modo in cui le persone hanno reagito è stato incredibile. Sono un amante del calcio. Mi sono emozionato per quella reazione".

