"Mourinho mi ha scritto, è stato corretto". Rivedi Fonseca dopo Roma-Manchester United

“Mourinho è un allenatore che conosco bene, siamo portoghesi, ed è stato molto corretto con me. Poi, non ho mai pensato di dimettermi, non sono uno che si arrende, sono stati momenti difficili ma sono sempre stato focalizzato nel lavoro e nel migliorare la squadra. In questo momento difficile è importante essere equilibrato, il cammino più facile sarebbe stato uscire da questo momento ma io non l’ho mai pensato”. Così Paulo Fonseca parla ai microfoni di Sky del rapporto con José Mourinho, prossimo a raccogliere il suo testimone,