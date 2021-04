Mourinho pronto a tornare subito in pista. Daily Record: anche la Roma pensa allo Special One

José Mourinho è stato esonerato lunedì dal Tottenham, ma difficilmente resterà disoccupato a lungo. Il tecnico di Setubal, secondo il Daily Record, avrebbe già ricevuto una proposta del Celtic, che lo avrebbe contattato poche ore dopo la notizia. Il club scozzese è senza allenatore da febbraio, dopo l'addio con Neil Lennon, e sta sondando la disponibilità dello Special One a trasferirsi in Scozia. Secondo il quotidiano inglese, ci sono altre opzioni in gioco: tra queste, anche un ritorno in Spagna, al Valencia, o in Italia, alla Roma. Il club giallorosso potrebbe quindi passare da un allenatore portoghese a un altro.