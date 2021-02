"Muriel e Gasperini fantastici". Rivedi le parole di Percassi in vista del Real Madrid

Nella sua intervista a Sky Sport, il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi ha parlato anche della salvezza e del futuro di Gasperini: "Spero che i punti che abbiamo siano sufficienti per la permanenza nella categoria, il nostro primo obiettivo. Tutto quello che verrà in più sarà tutto guadagnato. Gasperini a vita? Assolutamente sì. Che ci fa nell'Atalanta un giocatore come Muriel? È un calciatore straordinario, è una goduria vedere come tocca la palla e i movimenti che fa. È fantastico, veramente un grande giocatore".