Muriqi show col Kosovo: "Non me l'aspettavo. Futuro? Rispetterò il contratto con la Lazio"

L'attaccante della Lazio Vedat Muriqi, dopo aver segnato un poker nella sfida del suo Kosovo contro San Marino, ha parlato anche del suo futuro, come riporta lalaziosiamonoi: "Non mi aspettavo di segnare quattro gol perché ogni partita è difficile. Sono un attaccante, ma penso anche ad aiutare i miei compagni. È stata una grande gara e sono contento soprattutto per me visto che alla Lazio non ho fatto una buona annata. Avevamo bisogno della vittoria perché venivamo da una serie di risultati negativi. Futuro? Non dipende da me. Per il ritiro sarò a Roma. La Lazio ha investito su di me, ho ancora quattro anni e rispetterò il contratto".