Napoli, ADL non chiude all'addio di Koulibaly. In caso di permanenza dovrà spalmare l'ingaggio

vedi letture

Con il rientro a Napoli per i test molecolari effettuati al 'Maradona' è ufficialmente iniziata l'ennesima estate di mercato di Kalidou Koulibaly. Il senegalese, si legge su La Gazzetta dello Sport, ieri ha salutato Luciano Spalletti, nuovo tecnico dei partenopei, anche se la sua permanenza è tutt'altro che scontata. La rosea, infatti, parla sia della volontà dell'allenatore toscano di potersi avvalere di un giocatore con qualità ed esperienza come KK, sia quella di Aurelio De Laurentiis che in periodo di crisi economica post-pandemia non può evitare di prendere in considerazione qualsiasi offerta adeguata possa arrivare per i suoi calciatori.

Per capire in modo più il futuro del difensore, però, occorrerà attendere il confronto fra il numero uno partenopeo e l'agente del giocatore. Fali Ramadani. Per ADL, Koulibaly vale almeno 60 milioni di euro e pesa sulle casse del club per circa 11 milioni di euro lordi all'anno. Per questo motivo, qualora non si arrivasse ad una cessione, non è da escludere che le parti affrontino il tema di un rinnovo di contratto che aiuti a spalmare il pesante ingaggio su più anni.