Napoli, Anguissa blindato: accordo sul rinnovo (con aumento) già raggiunto in estate

Meret e Zerbin (già ufficializzati), ma non solo. La partita dei rinnovi in casa Napoli è appena cominciata, l’elenco è lungo e comprende tutti i calciatori che il Napoli intende blindare nei prossimi mesi. Priorità a chi ha il contratto più vicino alla scadenza, come Rrahmani (2024), ma anche a chi si è messo in mostra nell’ultimo periodo meritando un adeguamento, come Lobotka (qui tutte le ultime) o Anguissa. Nei discorsi legati al futuro rientrano anche Di Lorenzo - sottolinea il Corriere dello Sport -, che ha rinnovato un anno fa, e Politano. Per Anguissa in particolare (già blindato con scadenza 2026) il Napoli pianifica per un nuovo contratto: per il centrocampista l’aumento di stipendio (con prolungamento) - si legge - è meritato.