tmw Napoli, contatti per il rinnovo di Lobotka. Possibile ingaggio sopra i 3 milioni

Le buone prestazioni delle ultime settimane di Stanislav Lobotka hanno convinto il Napoli a vagliare il possibile rinnovo per il centrocampista, attualmente in scadenza al 30 giugno del 2024. Lo slovacco, sempre più padrone della mediana, potrebbe quindi prolungare il proprio accordo per altre due stagioni, con uno stipendio superiore ai 3 milioni di euro.