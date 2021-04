Napoli, apprensione per i nazionali: Gattuso attende i test per le scelte di formazione

Non manca l'apprensione in casa Napoli alla vigilia della sfida con il Crotone. Rino Gattuso ha le idee chiare al ritorno degli 11 azzurri impegnati con le nazionali, ma ogni discorso legato anche alle scelte di formazione sembra sospeso, in attesa del risultato del tampone molecolare previsto per la giornata di oggi. Le notizie che arrivano dagli altri club - con la positività di Bonucci dopo quelle nel gruppo squadra della nazionale, ma anche in casa Polonia - tengono in allarme un po' tutta la serie A, Napoli compreso che ieri ha avuto un primo tampone negativo per quanto riguarda Insigne, Di Lorenzo e Meret ed oggi si attendono i risultati per quanto riguarda tutto il gruppo.

Particolare attenzione rivolta verso Piotr Zielinski, dopo le positività emerse anche nella nazionale polacca, ed un test rapido a quanto pare risultato positivo, ma che dovrebbe trattarsi di un falso positivo perché smentito poco dopo da un altro test rapido. Il tampone molecolare quest'oggi chiarirà la situazione mentre Rino Gattuso prepara un po' di rotazioni. C'è da considerare il match di mercoledì con la Juventus, ma anche alcuni cambi forzati, come Manolas per lo squalificato Koulibaly, Bakayoko e Meret per gli acciaccati Demme ed Ospina, e non si esclude un Osimhen in ripresa per un Mertens ancora da preservare.