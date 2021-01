Napoli attore non protagonista sul mercato. Ma le priorità sono sempre state le cessioni

Il mercato non è ancora chiuso, ma il mercato del Napoli può già considerarsi tale salvo colpi di scena inattesi. La priorità della società azzurra in fondo era sempre stata chiara: sfoltire la rosa di Gattuso togliendo quei giocatori inutilizzati o in rotta col club. E così nelle scorse settimane, dopo mesi di trattative, è stato risolto il caso Arek Milik, volato a Marsiglia per firmare con l’OM. Poi è toccato a Fernando Llorente, nuovo attaccante dell’Udinese. Infine, Kevin Malcuit, reduce da oltre un anno di naftalina che si è accasato alla Fiorentina in cerca di minuti e riscatto sul campo. E le entrate? Come detto non erano la priorità. Poteva arrivare un terzino sinistro, in tal senso sono stati sondati i nomi di Emerson Palmieri e Junior Firpo. Ma prima si sarebbe dovuto trovare una sistemazione a Ghoulam, che non ha mai aperto chiaramente all’addio. Da qui la scelta di restare così, senza nuovi colpi. Ma con una rosa decisamente più a misura di allenatore e con meno giocatori scontenti da tenere a bada.