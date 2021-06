Napoli, Berge è il primo obiettivo ma serve uno sconto. L'alternativa è Thorsby

Il Napoli punta con decisione su Sender Berge con Basic che pare ormai destinato alla Lazio. Il centrocampista dello Sheffield United sembra destinato a essere il primo obiettivo per la mediana azzurra, con il club di De Laurentiis che però non vorrebbe spingersi oltre i 10 milioni di euro contro i 15 richiesti dal club inglese retrocesso in Championship dopo l'ultimo posto in Premier. L'alternativa può essere Thorsby della Sampdoria, che Giuntoli sta tenendo "in caldo" in vista di un possibile colloquio con Ferrero per avviare la trattativa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.