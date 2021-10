Napoli-Bologna, le scelte di Spalletti: c'è Insigne, fuori Politano e Zielinski. Sorpresa Vignato

Il Napoli, dopo il pari contro la Roma, vuole riprendere la marcia e soprattutto il Milan in vetta alla classifica. Di fronte, il Bologna reduce a sua volta dalla sconfitta contro il Milan, soprattutto perché porta in dote due espulsioni che complicano la vita a Mihajlovic. Arbitra il sig. Serra di Torino, calcio d'inizio alle 20,45.

Luciano Spalletti non rinuncia a Insigne, turno di riposo per Politano e Zielinski: in attacco c'è Lozano con il capitano e Osimhen, Elmas a centrocampo insieme ad Anguissa e Ruiz.

Sinisa Mihajlovic deve fare a meno degli squalificati Soumaoro e Soriano, così come di Arnautovic, ai box. Da capire se possa esservi anche una novità tattica con Mbaye e Hickey terzini. Vignato titolare a sorpresa, si rivede anche Orsolini dal 1'.

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Luciano Spalletti.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Mbaye, Dominguez, Svanberg, Vignato, Hickey; Orsolini, Barrow. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.