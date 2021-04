Napoli, contro il Cagliari ci sarà sempre Meret tra i pali: oggi solo palestra per Ospina

David Ospina e Stanislav Lobotka non saranno a disposizione dell'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso in vista della sfida contro il Cagliari, partita valida per la 34esima giornata di Serie A. Anche oggi, infatti, i due calciatori si sono allenati a parte, limitandosi a terapie e a lavoro in palestra. Ecco il report.

"La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente seduta di possesso palla a tema ed esercitazione tattica. Terapie e lavoro in palestra per Ospina. Lobotka ha svolto lavoro in palestra".