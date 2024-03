Napoli, De Laurentiis entra in sala stampa e annuncia: "Abbiamo chiuso con DAZN"

Prima della conferenza stampa di Francesco Calzona, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto capolino nella sala conferenze dello Stadio Diego Armnado Maradona. Il patron azzurro ha annunciato che i tesserati del suo club non rilasceranno più interviste a DAZN: "Abbiamo chiuso con DAZN, parleremo solo con Sky e con la Rai".

Nel pre-partita, in effetti, nessun tesserato aveva parlato. Si era pensato a un silenzio stampa (legato però solo al pre, per non perdere la concentrazione), invece era solo il frutto della nuova crociata del numero uno della società partenopea. Da qui in avanti, dunque, nessun tesserato azzurro parlerà con DAZN.