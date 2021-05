Napoli, De Laurentiis esulta per Malagò: "Darà continuità al mondo dello sport"

Aurelio De Laurentiis torna a comunicare attraverso la propria pagina Twitter e questa volta lo ha fatto per complimentarsi con Giovanni Malagò, rieletto per la terza volta come presidente del CONI: "Complimenti all'amico Giovanni Malagò trionfalmente rieletto per la terza volta Presidente del CONI. Buon lavoro Giovanni". Poi ha aggiunto anche una spiegazione del suo tweet: "È stato un risultato importante per dare continuità al mondo dello Sport. Sa intrattenere rapporti fondamentali con le istituzioni nazionali, internazionali e il mondo dell'industria, grazie alle sue innegabili capacità imprenditoriali".

