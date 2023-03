Napoli, De Laurentiis in pressing su Spalletti: vuole una risposta sul rinnovo

La conferma unilaterale di Luciano Spalletti è stata la prima mossa di Aurelio De Laurentiis per un nuovo ciclo, ma dalla panchina è arrivato un no comment sul rinnovo, scrive oggi La Repubblica. Il tecnico al momento è totalmente focalizzato sulla stagione in corso e non vuole dare il cattivo esempio ai suoi calciatori, diversi dei quali devono ancora discutere il proprio futuro col club.