Napoli, Deulofeu è l'idea che piace: la richiesta dell'Udinese non è proibitiva

Il Napoli pensa a Gerard Deulofeu che questa estate verrà lasciato libero dall'Udinese di scegliere il proprio destino dopo aver ricevuto il via libera del club. Ovviamente lo spagnolo non partirà gratis, soprattutto dopo una stagione da 13 gol: serviranno tra i 15 e i 20 milioni di euro per acquistarlo. La cifra permette agli azzurri di guardare con interesse al fantasista bianconero, anche se al momento ci sono anche altri nomi in ballo. Uno è quello di Bernardeschi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.