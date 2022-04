Napoli deve cedere i big? ADL: "Cito Viperetta e Lotito: 'mettere denaro per vedere cammello'"

vedi letture

A DAZN, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche delle possibili maxi cessioni in vista del Napoli. "Vediamo un attimo, perché a parlare so tutti buoni poi per citare il ‘Viperetta’ e Lotito: ‘Mettere denaro per vedere cammello’. Il Napoli sta su altri livelli, spendeva il doppio dell’Atalanta già sei anni fa. Il Milan potrebbe essere il giusto riferimento, che non è il monte ingaggi ma la qualità dei calciatori in relazione alla loro età. Spesso mi sono sentito dire: ‘Ma che prendi uno che arriva da questa squadra?’ Ma perché? Io sto valutando le qualità umane, morali, culturali e tecniche di una persona che fa questo mestiere”.