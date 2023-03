Napoli, doppio obiettivo in casa Lille: osservati Jonathan David e Tiago Djalo

Il Napoli pensa già al futuro e al mercato e secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, avrebbe fatto seguire dal vivo Jonathan David e Tiago Djalo, rispettivamente attaccante e difensore del Lille. Due idee per la prossima estate in caso di partenze eccellenti: il difensore è una idea molto concreta anche per l'Inter, che deve sostituire Skriniar.