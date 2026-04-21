Napoli e Bayer Leverkusen su Danilo: il talento del Botafogo ha detto no alla Russia

Il Napoli sta già pensando al mercato estivo e ha messo nel mirino Danilo, centrocampista classe 2001 del Botafogo. Secondo quanto riportato da ESPN Brasil, oltre al club partenopeo c'è pure il Bayer Leverkusen sul talento di 24 anni, ma al momento ci sono stati solamente dei sondaggi esplorativi e niente di più, con la trattativa che non è ancora entrata nel vivo.

Il calciatore ha comunque le idee chiare e vuole misurarsi con il calcio europeo, tant'è che ha rifiutato un'allettante offerta dello Zenit San Pietroburgo, escluso dalle competizioni della UEFA. Danilo, che ha un contratto fino al 2029, vanta 141 presenze e 12 gol con il Palmeiras, 62 partite e 6 reti con il Nottingham Forest e 36 sfide e 9 centri con il Botafogo.