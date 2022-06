Napoli, fase di stallo su Deulofeu: lo spagnolo nel mirino anche di Real Sociedad e Villarreal

vedi letture

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro di Gerard Deulofeu. Dopo l’ottima stagione con l’Udinese, lo spagnolo è da tempo in trattativa col Napoli ma ancora non c’è stata la fumata bianca. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato anche l’inserimento della Real Sociead, secondo il Mundo Deportivo, col Villarreal e alcuni club inglesi che osservano interessati. Ad oggi però sembra difficile ipotizzare un trasferimento in Premier visto che l’ex Barça è combattuto fra il ritorno in Spagna e la permanenza in Italia.