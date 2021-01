Napoli, Gattuso durissimo: "Prendo schiaffi a destra e a manca, neanche fossimo penultimi..."

Parole durissime da parte di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, dopo la vittoria contro il Parma. L’allenatore azzurro ha commentato così a Sky Sport la settimana turbolenta vissuta dagli azzurri: “Io sto prendendo schiaffi a destra e a manca tutti i giorni, sembra che siamo penultimi in classifica. Vengo massacrato puntualmente. Poi mi dite che chi parla non conta nulla, ma è difficile. Si smanetta tanto e poi ai giocatori qualcosa manca. Io non leggo nulla, al massimo Lombardo mi dice qualcosa. Io devo lavorare. Ora - e mi tocco le parti basse - magari perdo con Genoa e Atalanta e sono di nuovo in discussione. Ci vuole serietà".

