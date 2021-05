Napoli, Gattuso pensa solo al campo: al suo futuro si dedica l'entourage

Gennaro Gattuso ha in mente solo una cosa, portare il Napoli in Champions League. Gli azzurri sono padroni del proprio destino, bastano tre vittorie per conquistare l’Europa che conta. Il tecnico azzurro, scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, pensa soltanto al campo, al suo futuro si dedica l’entourage. Nella comunicazione alla squadra, l’obiettivo è duplice: non alimentare la tensione, mantenere la serenità ma allo stesso tempo «catechizzare» tutti sull’importanza del momento