Napoli, Gattuso su Llorente: "Al momento non si muove, Osimhen non sta benissimo"

vedi letture

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida con l'Udinese: "Llorente? In questo momento non si muove perché Osimhen ancora non sta benissimo con il braccio e ha il Covid, quindi vediamo. Fin quando non siamo sicuri al 100% Llorente resterà con noi. Per il resto non credo che faremo nulla, ma ci pensa la società. Io penso ad allenare, ho una squadra forte e stiamo bene così".

Clicca qui per l'intervista integrale del tecnico azzurro.