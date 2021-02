Napoli, Hysaj e Maksimovic in rotta con De Laurentiis dopo inutili trattative per i rinnovi

Hysaj e Maksimovic sono le uniche risorse affidabili che Gattuso ha per le rotazioni in difesa, ma entrambi sono in rotta con il presidente De Laurentiis per le inutili trattative per i rinnovi di contratto. Nello stesso periodo in cui il tecnico ha iniziato ad aver necessità di schierarli con continuità, è coincisa la perdita delle ultime speranza di trattare il prolungamento.