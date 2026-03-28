Napoli, il caso Lukaku porta allo scontro: l'ultimatum apre alla separazione estiva

E' arrivato l'ultimatum del Napoli per Romelu Lukaku. La sosta per le nazionali ha fatto esplodere un vero e proprio caso dalle parti di Castel Volturno. L'attaccante belga, di comune accordo col Ct Garcia e la federazione belga, ha deciso di saltare le sfide contro Stati Uniti e Messico per proseguire il percorso di recupero e ritrovare la migliore condizione, ma senza rientrare a Napoli. Una scelta unilaterale del centravanti, rimasto così in patria per allenarsi in solitaria ad Anversa nel centro di fiducia in cui aveva già svolto le terapie post-infortunio, scegliendo la terapia conservativa rispetto all'intervento come fatto dal connazionale Kevin De Bruyne.

La risposta durissima del Napoli

Il Napoli da subito non ha accettato la scelta del giocatore di restare in patria, senza far ritorno a Castel Volturno come avviene di solito. L'invito della società partenopea è stato rimandato al mittente, innescando così un braccio di ferro che nelle ultime ore si è senza dubbio ulteriormente inasprito al punto che l'indicazione che filtra è di quelle pesantissime: qualora Lukaku non dovesse rientrare in tempi brevi, già martedì, scatterebbe l'esclusione dalla rosa, oltre a una multa già considerata certa a prescindere dai tempi del ritorno. Uno scontro che in ogni caso non può non portare ad una rottura anche sul lungo periodo.

La deadline e gli scenari

Dentro o fuori fissato per martedì 31, giorno in cui il Napoli riprenderà gli allenamenti in vista del big match contro il Milan. I contatti tra le parti restano aperti, anche tramite gli agenti del giocatore, ma le posizioni sarebbero ancora lontane. Al di là di cosa accadrà nei prossimi giorni, in ogni caso le strade del Napoli e del giocatore sembrano destinate a separarsi. Lukaku ha un altro anno di contratto con un ingaggio oneroso — partito da 6,5mln ma che sale negli anni - e rappresenta un esborso ormai fuori parametri, a maggior ragione con Hojlund davanti nelle gerarchie e da riscattare versando altri 44mln di euro.