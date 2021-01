Napoli, il ritorno di Osimhen: oggi in gruppo e Gattuso valuterà la convocazione

Rino Gattuso ritrova Victor Osimhen. Ieri l'attaccante nigeriano, elemento centrale del tecnico nella scelta di passare in estate al 4-2-3-1, è guarito dal Covid. Con alle spalle già 21 giorni di positività, forte del placet dell'ASL, ha potuto correre sul campo di Castel Volturno e riassaporare le sensazioni perse nel calciare il pallone, dopo un lungo isolamento fatto di palestra e tanti km macinati sul tapis roulant. Da oggi potrà lavorare col gruppo e vivere lo spogliatoio, dopo l'ok dello staff medico che sembra scontato considerando che Gattuso aveva già anticipato i netti progressi al braccio.

Osimhen ha espresso la sua soddisfazione sui social, mostrando una lunga serie di video che risalgono a fine 2020, nella clinica specializzata di Anversa, in cui i progressi sono già evidenti. Da allora sono passate altre tre settimane che hanno migliorato il quadro generale al punto che non è escluso che possa anche far parte del gruppo per Verona, più per fare squadra che per altro. Deve ancora pazientare Gattuso anche se le caratteristiche del nigeriano sarebbero utilissime per attaccare in velocità la difesa aggressiva ed altissima del Verona (in stile Atalanta, in quell'occasione demolita proprio da Osimhen) e considerando anche lo scarso minutaggio di Mertens, non ancora al meglio e che ieri ha svolto allenamento a parte. Le sensazioni, però, sono positive e Osimhen già con lo Spezia in Coppa Italia potrebbe tornare protagonista, quasi 80 giorni dopo l'infortunio alla spalla.