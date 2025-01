Napoli, il sogno Duran è destinato a rimanere tale: l'Aston Villa non lo cederà a gennaio

Il Napoli sognava il colpo Jhon Duran per il mese di gennaio, ma l'affare è davvero complicato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club inglese non è disposto a cedere a gennaio l'attaccante, che ha da poco rinnovato il suo contratto fino a giugno 2030. Non mancano le pretendenti, ma al momento il colombiano è destinato a restare in Premier League.

Intanto Borussia Dortmund e Aston Villa hanno raggiunto un accordo totale per la cessione di Malen alla corte di Unai Emery: l'olandese di 25 anni (26 il prossimo 19 gennaio) vestirà la maglia dei Villains per un affare da 25 milioni più 5 milioni di bonus, oltre a 3 milioni garantiti. Restano solo gli ultimi dettagli marginali da definire per siglare definitivamente l'operazione, ma sarà solo questione di tempo.

Ad ogni modo, stando a quanto riferito dall'emittente satellitare, non è previsto un viaggio da parte di Malen con il Borussia Dortmund a Kiel oggi, ulteriore indizio inconfutabile di come il suo trasferimento a Villa Park sia imminente. Un accordo tra BVB e Aston Villa che va a superare certamente le offerte iniziali del club inglese, che oscillavano tra i 16 e i 18 milioni. Alla fine i gialloneri otterranno una cifra complessiva da 33 milioni di euro.