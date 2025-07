Ufficiale Da CR7 a Mourinho: Duran lascia l'Al Nassr e va a giocare in prestito al Fenerbahce

Si muove sul mercato il Fenerbahce: non solo in uscita come dimostra la già ufficializzata cessione di Edin Dzeko alla Fiorentina, ma anche in entrata. Nella giornata di oggi, infatti, è arrivata l'ufficialità dell'arrivo in prestito per un anno di Jhon Duran: attaccante classe 2003 proveniente dall'Al Nassr.

Di seguito il comunicato ufficiale, comparso poco fa sul sito della società turca: "Il nostro club ha raggiunto un accordo con la società e con il giocatore Jhon Duran, che gioca per l'Al Nassr FC, per unirsi alla nostra squadra in prestito per un anno. Auguriamo al nostro giocatore una stagione piena di successi con la nostra maglia a strisce. Fenerbahçe Sports Club".

Per Duran si tratta della seconda esperienza in squadre europee. Cresciuto nell'Evigado, club colombiano che lo ha lanciato nel calcio dei grandi, è andato poi a giocare in MLS nelle file del Chicago Fire. Nel gennaio del 2023 ecco l'avventura in Europa, accettando la corte dell'Aston Villa. Con il club di Birmigham 20 gol in 78 partite: da segnalare la sua ottima League Phase in Champions nell'ultima stagione, con 3 gol decisivi per le vittorie contro Bayern, Bologna e Lipsia. A gennaio il passaggio all'Al Nassr, con un ottimo rendimento (12 centri in 18 apparizioni) che tuttavia non ha placato la voglia del colombiano di giocare di nuovo in Europa.