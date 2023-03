Napoli, il tetto ingaggi non salirà: Kvaratskhelia rinnoverà a 2,5 milioni. Riflessioni su Osimhen

Il Napoli si appresta a far firmare a Khvicha Kvaratskhelia il rinnovo di contratto fino al 2028, ma come riportato da Il Mattino il tetto ingaggi non verrà toccato e il georgiano firmerà a 2,5 milioni di euro a stagione. Perché il salary cap di De Laurentiis è intoccabile: 75 milioni di monte ingaggi, con il tetto massimo, per l'appunto, di 2,5 milioni netti a calciatore. Non ci saranno eccezioni, anche se c'è la tentazione di fare l'impossibile per trattenere Osimhen.